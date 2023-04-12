去年底地方公職人員選舉完成，花蓮縣選舉委員會今天表示，本屆富里鄉長當選人張容榕未完成宣誓，視同缺額，依法應辦理補選，今天公布期程，決議富里鄉第19屆鄉長補選投票日期定於6月18日舉行。

政治素人張容榕，出馬挑戰尋求連任的鄉長陳榮聰，但登記參選後不久就宣布退選，令支持者錯愕，但最終在後援會持續奔走下，拿下2874票，以413票之差打敗對手而當選，但她鐵了心不就職。鄉公所依宣誓條例第8條規定，二度辦理就職典禮，現場唱名3次仍未到。

選委會表示，張容榕未依宣誓條例於今年3月24日完成宣誓，視同缺額；花蓮縣政府函請選務機關依地方制度法第82條規定，於3個月內完成補選，也就是應於6月23日前完成補選。

選委會邀集縣府、縣警局、玉里分局、富里鄉公所、富里鄉戶政事務所等機關召開選務業務會議會商後，提請委員會議討論。考量補選完成期限及公所編列預算等選務籌辦時間因素，決議定於6月18日（週日）舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

4月13日發布補選公告，載明選舉種類、名額、選舉區劃分、投票日期及投票起止時間及候選人競選經費最高金額等事項。

有關候選人登記公告選委會將於4月18日發布候選人登記期間、地點、應備具表件及應繳納保證金數額等事項公告。候選人登記自4月24日起至26日止，於富里鄉公所受理。