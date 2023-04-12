中共解放軍近日對台軍演，外界關注其船艦有無侵入台灣領土鄰接區24海里線，國防部情報次長室次長顏有賢中將今天表示，中共對此有進行程序演練，但他可以很肯定的說，共艦沒有進入到24海里。

中共解放軍東部戰區發言人施毅10日傍晚宣布，東部戰區完成8日至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

國防部今天下午舉行「中共軍演暨年度民安演習規劃說明」記者會，針對中共船艦是否侵入台灣領土鄰接區24海里線，顏有賢指出，雖然中共有進行程序演練，「但是我可以很肯定的說，中共船艦沒有進入到24海里」。

共軍對我演習概況圖。(國防部提供)

顏有賢強調，山東號航空母艦殲15艦載機只要在台灣的防空識別區（ADIZ）周邊，國軍保證一定能掌握，並運用在空機、海上船艦及岸置飛彈部隊應處。

由於此次山東艦在台灣東部外海，實施艦載機起降演練，並與其餘兵力相互配合，已讓台灣東部成為前線，更考驗其國軍戰力保存能力。顏有賢指出，共軍對台的武力威懾無所不用其及，不論是台灣東西南北，國軍都會持續強化防衛作戰。

顏有賢表示，他不會說山東號沒有戰力、也不會說山東號戰力很高，但只要敢進入台灣周邊範圍，國軍都有相對應的應處方式。