屏東縣獅子鄉楓林村上百名村人在與光電業者協商破局、歷經2次部落會議後，決定21日至縣府舉白布條抗議、遞陳情書，要求縣府撤除在山坡地種電的開發案。（宋銘德提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣獅子鄉楓林村上百名村人在與光電業者協商破局、歷經2次部落會議後，決定21日至縣府舉白布條抗議、遞陳情書，要求縣府撤除在山坡地種電的開發案。（宋銘德提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣獅子鄉楓林村上百名村人擔憂成為「第2個小林村」，在與光電業者協商破局、歷經2次部落會議後，決定21日至縣府舉白布條抗議、遞陳情書，要求縣府撤除在山坡地種電的開發案，強調該案「雖合法但不合理」，對此，原民立委伍麗華也很關心，她將藉此案質詢中央修法，位在部落上方、距離部落太近、坡度太陡等處，都不得砍樹種電。

楓林村長宋銘德說，該起光電開發區就位在楓林部落正上方，明眼人一看都知道雨季來時可能會發生土石流，但業者似乎毫不在意，認為一切照法定程序走就沒問題，但事實上問題非常大。

宋銘德指出，首次部落會議有邀請業者參與，會中族人問業者，是怎麼申請這項位在山坡地的光電開發案？為什麼都不主動告知部落、與族人商量？為什麼沒有先理解楓林部落的地理環境就強行開發？為什麼水土保持工程做得令人看了不安？

針對族人的種種疑問，業者幾乎都以「依法辦理」回應，對此，族人非常不滿，宋銘德直言，「這個開發案確實合法，但非常不合理」，難道業者認為依法站得住腳，就不必顧及到部落族人的生命安全嗎？

為此，族人11日晚間召開第2次部落會議，會中參與者、也就是還住在部落的9成族人，一致達成共識，將於21日由縣議員李紀財與鄉代帶隊前往縣府舉白布條抗議並遞陳情書，要求縣府撤銷這項光電開發區的申請，宋銘德強調，族人抗議心意已決，決不受任何干擾作罷。

宋銘德表示，為了部落族人安全，他們也有向立委伍麗華陳情，她到現場看到山坡地變得光禿禿後，不禁驚呼「怵目驚心」，為此，族人希望委員可以協助修法，讓鄰近部落的山坡地都禁止開發。

對此，伍麗華表示，就這項開發案來看，縣府、廠商都沒錯，他們確實依法辦理，但卻沒有考量到「因地制宜」，即使它的坡度是在25度符合法規範圍，但在部落上方的農牧用地砍樹種電確實有可能導致土石流發生，所以水土保持工程應該是要含括整個部落，而非只有開發區。

伍麗華說，她不希望這項開發案到最後變成全輸的局面，也就是業者停止不動、部落仍要承受土石流風險，所以她將持續協調業者以最安全的水保工程如梯田方式，確保部落安全，同時她也會質詢中央修法，要求在部落上方、距離部落太近、坡度太陡等處，都不得砍樹種電，避免類似事件再次發生擾民。