斗南重光國小的廁所風格是極簡，廁所內維持簡單空白。（周麗蘭攝）

重光國小廁所外洗手台精緻美麗。（周麗蘭攝）

國小廁所不夠明亮、通風一直是家長擔心之處，雲林縣府編列預算逐年修繕，3年來中央補助近2億元，縣府自籌7100多萬元，3年來完成113所學校廁所改善，雖不到五星級程度但已不令人敬而遠之，甚至比家裡廁所還可愛。

斗南重光國小廁所原是男女分開，但空間過窄，男女使用率不平均，校方2年前打掉隔牆，改造為性別友善廁所，亦即不分男女廁，而是提供站式、蹲式、坐式，每一間都有門，小朋友可以安心選擇。

縣府教育處指出，學生每日在校超過8小時，為避免學生不敢上廁所，全縣180多所國中小全面檢視是否有異味、管線漏水、空間狹小、採光不佳、外觀老舊的毛病，爭取中央補助修繕或重建。

2019年度起中央核定1億9000多萬元、縣府自籌7100多萬元，至今有113所學校改建完畢，廁所變得繽紛、可愛，小朋友上廁所就像在家一樣自然。

斗六雲林國小2019年先以178萬多元以動物為主題完成第一棟廁所改善，2022年再以300多萬元改善另2棟廁所，主題是森林、沙漠、天空、海洋，搭配音樂元素地板及天花板。

斗南重光國小的廁所風格是極簡，著重寬敞、明亮、通風，外觀採用柔和顏色，洗手台精緻美麗；校長楊松田表示，修繕重點是使之像家庭一樣舒服，加強性別友善，廁所內維持簡單空白。

教育處表示，全縣尚有60幾所學校廁所申請修繕，其中23所需改建，但教育部去年補助大幅縮水，雖然今年獲核定3000萬元補助，縣府自籌800萬元，尚不足以完成60所學校修繕。