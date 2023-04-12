不少人都聽過「愛吃肉的人容易被蚊子叮咬」的傳聞，不過衛生福利部食品藥物管理署指出，這完全是沒有科學根據的說法，事實上蚊子叮咬主要是受到體味、體溫、二氧化碳、衣物顏色、血型等因素影響，另外人體皮膚表面的「羧酸」也是增加個體對蚊子吸引力的關鍵。

食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，傳聞說吃肉會讓身體變成酸性體質，導致容易被蚊子叮咬，這其實是沒有科學根據的說法，事實上蚊子主要是以化學和物理方式來尋找宿主，比如視覺、嗅覺、溫度、濕度等，因此衣物的顏色、血型、體味、體溫、二氧化碳等，都是會影響蚊子叮咬的因素。

皮膚科醫師蔡逸姍也曾表示，蚊子能感受到50公尺內、體溫較高者，所以活潑好動的小朋友及孕婦，都是蚊子喜愛的「獵物」，另外汗臭味、香水味、深色衣服也對蚊子有極高的吸引力；而《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》的研究則顯示，O型血的人較容易受蚊子青睞。

食藥署表示，還有另一個關鍵因素會吸引蚊子，過去有一篇研究指出，人體皮膚表面上有豐富的游離脂肪酸，這些脂肪酸和細菌代謝後，會產生許多不同氣味的羧（ㄗㄨㄟ）酸，而個體皮膚上羧酸的豐富度與蚊子吸引力之間有關聯。

至於不容易被蚊子叮咬的人，他們可能會散發出某種化合物，降低蚊子的飛行活力或吸引力，也就是說，他們的體表散發著天然的「防蚊液」，研究也發現，瘧疾會藉由感染人類以改變人類身上的氣味分子，增加人類對蚊子的吸引力，同時提高瘧疾的傳播率。

食藥署也說，人體的酸鹼度會維持在一定的定值，基本上不會受到飲食而有太大的改變；同時食藥署也提醒，定時噴防蚊液，並穿著長袖長褲，才是預防蚊蟲叮咬的不二法門。