為推廣珍惜資源及減少浪費的惜食理念與行動，桃園市環保局公告，112年首惜廚師惜食料理食譜暨教案徵選活動起跑，鼓勵民眾運用廚師料理手法結合桃園在地食材，創造「美味食譜」與「創意教案」，惜食料理食譜組最高獎金5萬元、惜食教案組最高獎金3萬6千元，各組第1名將可代表桃園出征全國總決賽。

環保局表示，112年首惜廚師惜食料理食譜暨教案徵選活動為首次辦理，歡迎餐飲相關產業廚師、從業人員、對料理或惜食教學有興趣的學校師生、民眾及親子報名參加，盼能將產地即餐桌的理念帶入市民心中，進而培養減碳惜食的生活素養，在創造美味食譜時也能同時落實惜食理念。

環保局說明，活動分為「惜食料理食譜」及「惜食教案」共2組，第1階段為書面審查，第2階段複賽為現場評選。徵選活動不限菜色，只要符合惜食理念，可以是剩菜改造、搭配利用不同食材，亦或者是減少浪費、珍惜食材等。活動報名日期自公告日起至6月9日12時止，「惜食料理食譜組」最高獎金5萬元、「惜食教案組」最高獎金3萬6千元，各組第1名將代表桃園市出征全國總決賽。

「惜食料理食譜」組限個人報名，第1階段須設計全食物利用、即期品及格外品料理、食當季吃在地等3類別的食譜，第2階段須結合創意食譜進行現場料理烹煮，響應食當季、吃在地，並提倡吃多少、煮多少的理念；「惜食教案」組為個人或至多3人組隊報名，第1階段須規畫4小時教案及提供30至180秒內概念影片，第2階段須現場演示，透過惜食教案傳遞惜食理念。

環保局說，期盼透過惜食徵選活動，從設計菜單、食譜發想，進而鼓勵民眾優先選擇在地食材或者選擇購買賣相不佳的產品，不過分精細處理食材，以減少廚餘產生，這些都是惜食不浪費的表現，讓民眾逐漸改變飲食習慣和重新認識食物的價值，減少浪費、珍惜資源進而保護環境。