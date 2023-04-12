東區第8名老鷹隊在附加賽擊退了第7名熱火，最後由老鷹搶得第7種子席位，將於季後賽首輪對戰塞爾提克。儘管打贏塞爾提克的機率很低，這可能是關乎老鷹主將崔楊（Trae Young）能否留隊的重要戰役。美媒傳言老鷹有意在球季結束後尋求交易崔楊，除非他在季後賽拿出優秀的領導力。

崔楊本季有場均26.2分、10.2助攻的貢獻，但是他投籃命中率42.9%、三分球命中率33.5%都很平庸，而且他不擅長防守，也不是很好的領袖。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導過，老鷹前總教練麥克米蘭（Nate McMillan）本季與崔楊爆發爭執，球團因此開了檢討會議，結果球員多半站在總教練這一方。

雖然很受球迷歡迎，崔楊在一般球員之間的評價不高，被認為他只重視自己的數據，在無球、防守時都很不積極。他今年明星賽在東區後衛的球迷票選位居第5，媒體票選位居第6，球員投票只獲得第12。

新任總教練史奈德（Quin Snyder）暫時與崔楊相安無事，查拉尼亞報導老鷹還在仔細觀察兩人之間的互動，觀察崔楊是否願意做好一個領袖。畢竟崔楊才24歲，還有很多成長的空間。