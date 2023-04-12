胡連在今天開展的台灣國際智慧移動展，展示公司在電動車及車用乙太網路等車用端子及線束產品，張子雄在會場接受記者採訪時表示，今年營運看起來還是會成長。
Tesla多次降價促銷，大陸汽車品牌廠一方面跟進降價去化庫存，另一方面揮刀向車用零組件供應廠砍價，讓車用零組件廠承受訂單減少、價格又差的雙重壓力，不過胡連無論是訂單或是價格未受大陸車市調整太多影響。
胡連第1季合併營收為16.16億元，年增21.51%。張子雄表示，第2季業績可望維持第1季水準，全年還是朝兩位數成長為目標。
胡連(6279)第1季合併營收為16.16億元，年增21.51%，大陸車市市況不佳，胡連營運未受太多影響，胡連董事長張子雄表示，目前客戶訂單穩定，第2季業績可望維持水準，今年營運還是會比去年好。
胡連在今天開展的台灣國際智慧移動展，展示公司在電動車及車用乙太網路等車用端子及線束產品，張子雄在會場接受記者採訪時表示，今年營運看起來還是會成長。
Tesla多次降價促銷，大陸汽車品牌廠一方面跟進降價去化庫存，另一方面揮刀向車用零組件供應廠砍價，讓車用零組件廠承受訂單減少、價格又差的雙重壓力，不過胡連無論是訂單或是價格未受大陸車市調整太多影響。
胡連第1季合併營收為16.16億元，年增21.51%。張子雄表示，第2季業績可望維持第1季水準，全年還是朝兩位數成長為目標。
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