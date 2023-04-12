信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金持續走揚與許多外在因素有關係，包括市場需求穩定，另外，房價上揚後屋主也會反映在房租上；此外，近期則是通膨與電價上揚等預期，也可能導致租金往上走揚，再加上現在房價水準高，也可能排擠部分民眾往租屋市場移動；而升息過後也會導致房東的成本增加，雖然房東不能無故漲價，但租約到期後的重新續約或招租，的確可能會造成租金走揚；在政策上，政府提供租金補貼措施，無形中增加了租客的租金承擔能力，也有可能讓房東調漲租金。

曾敬德也指出，租金上漲由眾多因素引起，包括房地產供需失衡，房屋供給量不足，尤其是都會區人口密集，供需失衡推動熱門地段租金，另外像是通貨膨脹，隨著物價不斷上漲，租金也會相應上漲，因為房東需要支付更高的成本來維護房產等，都可能推升租金走揚。

主計處統計，3月居住類租金指數年漲2.30％：主因住宅維修費、房租及家庭用品分別上漲3.07％、2.32％及1.86％所致。曾敬德表示，現在房貸利率已經上漲至2%以上，以前超低利的環境，房貸利率可能只有1.35%，但年租金可能是房價的2%，明顯買比租划算，但現在房貸利率已經超過2%，但年租金可能也是房價的2%，買比租划算的優勢消失，升息與高房價也可能讓部分購屋人延緩購屋，選擇先以租代買，無形中也對租金帶來支撐。