許多人提到台灣美食都會聯想到臭豆腐，有外送員表示，某天他替客人外送臭豆腐，發現其臭味像極了排泄物，等紅綠燈時還被一旁的阿伯問，「少年ㄟ，你載廚餘喔？」讓他無奈回應是「人間美味」，沒想到送達目的地後，客戶的孩子竟脫口而出，「媽媽又點大便了」，場面相當尷尬。貼文一出，網友紛紛留言敲碗店址，笑說：「快告訴我們是哪家大便這麼臭」。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前他接到臭豆腐的外送訂單，剛抵達店家時，就有一股「小孩ㄘㄨㄚˋ青賽的味道」撲鼻而來，他硬著頭皮把餐點放入外送箱後，連忙把口罩拉高、戴緊，希望盡可能抵擋這股濃厚的味道。

原PO透露，這趟外送訂單的車程大約15分鐘，途中他不時就會聞到臭豆腐的臭味，當他等紅綠燈時，一旁的阿伯也好奇發問：「少年ㄟ，你載噴喔？」認為原PO運送廚餘，原PO僅無奈回應，「是人間美味，你不懂啦」，便催下油門離去。

「我用接近斷氣的方式抵達目的地！」原PO表示，客戶取餐時有一名孩子也跟著出來，當他從外送箱拿出臭豆腐，孩子聞到味道突然大喊：「是大便！媽媽又叫大便了！」讓客戶一臉尷尬地說，小孩子愛亂說話，別太在意，原PO也趕緊對孩子說：「噓！我不許妳這樣說」，隨即快速離開現場。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「味道都飄出手機外了」、「現在連噴都能外送了」、「之前帶小朋友去逛夜市經過臭豆腐攤，那個味道也很像烙賽，趕快蹲下來聞小朋友屁股」、「搞不好…你拿到的那包真的是屎」。還有一票網友敲碗，想知道究竟是哪間店的臭豆腐如此驚人，直呼：「越臭我越愛」、「快告訴我們是哪家大便這麼臭」，原PO僅回應，該店位於南部。