日本東京大學今天舉行新生入學典禮，共有超過3000名新生將展開多采多姿的大學生活。值得關注的是今年女性新生占比23%，創該校歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學新生入學典禮今天在東京都千代田區日本武道館舉行，由於COVID-19疫情趨緩，今年開放家長入場觀禮，至於是否佩戴口罩則由個人決定。

今年東京大學共有3126位新生入學，雖然女性新生占比23%創歷史新高紀錄，但依舊停留在2字頭。

東京大學校長藤井輝夫致詞時說，東京大學在約10年前訂下女學生比率要達30%的目標，雖然一直以來做了各種努力，但很遺憾至今仍無法達成，「作為學術場所，提高多元性、讓校內每個人都能充分發揮能力很重要」。

已入學的東京大學女學生說，感覺校內女性比率較少，所以希望能更為增加，「我的夢想是未來能擔任政府官僚（事務官），然後實現讓女性易於工作的環境」。