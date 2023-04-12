「怕被關」代價昂貴！新北市1名51歲李姓男子，去年4月中因飲用含酒精的飲料後騎乘機車返家，結果在住家樓下遭警方攔檢，但他心知自己酒駕，擔心酒測超標挨罰，竟然異想天開拒絕酒測，最後被新北交通事件裁決所裁處18萬元罰鍰，案件被移送法務部行政執行署後，他才向書記官辦理分期繳納。

據了解，李男從事水電工作，去年4月7日中午，他與同事在工地飲用含有酒精的保力達提神，下午下班後騎乘機車返家，結果才在住家樓下停好機車，警察就出現在身旁，且聞到他散發出酒味，要求他配合實施酒測，但李男擔心酒精濃度超標，又聽聞警察說拒測罰18萬，每月繳納2至3千元即可，當下便拒絕酒測。

後來李男果真遭新北交通事件裁決處裁罰18萬元，但因李男並未如期繳納罰鍰，案件在今年2月被移送新北分署執行，並寄發傳繳通知書，限李男於3月31日前自動繳納。

李男收到通知後才驚覺事態嚴重，於繳納期限前親自前往新北分署說明，他向書記官表示，當下是因為「怕被關」所以才拒絕酒測，而自己因為過去發生過嚴重職災，領有身心障礙手冊，目前每月薪資僅3萬多元，還要負擔房租，因此每月最多只能繳納6000元，新北分署審酌後，同意讓李男辦理分期。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒（毒）駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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