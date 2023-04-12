東哥12日公布今年3月營收約8.93億元，比去年同期的7.06億元，年增26.56％，累計今年第一季營收15.86億元，比去年第一季的21.49億元，年增21.49％。

東哥表示，今年前3月的營收，與規劃生產、交船的路徑一樣，希望維持在10％到20％的幅度。

法人表示，東哥主要以生產80呎以上的豪華遊艇為主，每艘遊艇的售價1,000萬美元起跳，100呎以上的船艇售價可望達2,000萬美元，因此，以今年3月的營收近9億元推估，應是交船入帳一大一小共2艘，今年第一季交船的數量約5至6艘。