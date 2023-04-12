「蛋蛋的悲傷與濃稠的感動！」，台東知本溼地3月26日發生雜草火警，保育團體最近到災區巡視，發現數窩鳥巢的蛋幾乎都已經被烤熟，但是巢邊還留有新鮮的絨羽，可見鳥媽媽重新回到火場，看到形狀完好的寶貝蛋，鬆了一口氣，發揮天性及母愛繼續孵蛋，此情此景，令人動容。

台東生態工作者呂縉宇說，知本溼地生雜草火警，燃燒面積難以估計，由於正值野鳥繁殖季，擔心對當地的鳥類造成危害，日前與荒野保護協會人員進入災區巡視，果然發現4個鳥巢，巢內的蛋都已經焦黑、熟透。

而令人揪心的是，他們發現鳥巢周邊布滿鳥媽媽新鮮的絨羽，表示鳥媽媽回來過！呂縉宇說，部分野鳥會利用自己的絨羽把巢布置成溫暖的家，以提高孵化率，但是大火後，原先的絨羽早已飛灰湮滅，推測是災難過後，鳥媽媽重新回到火場，看到形狀完好的寶貝蛋，鬆了一口氣，發揮天性及母愛繼續孵蛋，「這一幕非常心酸，卻帶有更多感動」。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，知本溼地是環頸雉重要棲息地，所以他們原本以為是環頸雉的蛋，但是連續兩天都在巢區附近看到花嘴鴨飛起，鳥類專家也研判，應該是花嘴鴨的蛋。

她說，一般人對花嘴鴨的認知是棲地比較接近水岸，這次卻發現牠們也在乾旱的草原築巢、繁殖，可見草原與溼地有著緊密的關係，值得進一步觀察、研究，也呼籲民眾不要擅自進入，避免對野生動物造成干擾。