雲林縣智慧教育中心安排學童組裝智高積木，扎根智慧科技教育。（雲林縣智慧教育中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣智慧教育中心12日與雲林二手玩具屋合作，前往土庫鎮馬光國小推廣智慧科技教育，提供凱比AI同學、Ultimate十合一機器人、童小點等新興科技教育設備，透過遊戲方式讓學童學習AI程式邏輯思維，體驗最夯的元宇宙虛擬世界，藉此培養解決問題、創新思考能力，提升偏鄉學童未來競爭力。

雲林縣智慧教育中心以STEAM新興科技教育為核心，規畫沉浸式「新月港太空站」學習環境，6大主題場館活潑有趣，獲各學校師生熱烈迴響，本學期對外開放課程場次已全數額滿，為擴大服務效益提供更多學習機會，12日攜手雲林二手玩具屋，到馬光國小推廣智慧科技教育。

智慧教育中心主任喬祺表示，活動邀請雲林縣數位學習辦公室主任劉宏龍擔任講師，課程使用iPad搭配VIVO Class，指導學童如何運用平板及網路資源學習課本中的知識，以獲得更多成就感與學習動機，過程結合各種遊戲輕鬆有趣，孩子們都很喜歡，不再覺得智慧科技是很複雜的東西。

虎尾科技大學教授、雲林二手玩具屋館長郭良印說，二手玩具屋巡迴車這學期開始在雲林各學校及社區巡迴展覽，推廣智慧教育機器人及智高積木等運算思維課程，相信透過科技教育課程，能夠讓學童們更了解科技的應用發展，激發他們對科技的熱情與興趣。

馬光國小校長胡光漢指出，科技的快速發展，讓教育領域開始注重將科技融入學習中，智慧教育中心與二手玩具屋帶來凱比機器人、智高積木、VR一體機、童小點、十合一程控車等，透過遊戲方式讓學童們學習編程及邏輯思維，同時激發想像力與創造力，有效提高偏鄉學童未來競爭力。