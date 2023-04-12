義大利一名女子卡迪亞（Gisella Cardia，本名是Maria Giuseppe Scarpulla）宣稱她所擁有的聖母瑪麗亞像會流下「血淚」並傳達神的旨意，多年來受到許多追隨者歡迎。不過最近有消息指出，聖母所流的血淚其實是豬血，卡迪亞涉嫌欺騙信徒牟利，而她也在遭到調查後潛逃出境。

根據英國《衛報》報導，現年53歲的卡迪亞2016年在波士尼亞著名的天主教朝聖地默主歌耶（Medjugorje）買下一尊聖母瑪麗亞像，回到她居住的羅馬附近小鎮特雷維尼亞諾羅馬諾（Trevignano Romano）後，她開始對外宣稱雕像會流下血淚並向她傳遞訊息，甚至還能把盤子裡的食物變多。

Luigi Avella ha donato alla Onlus della santona di Civita Castellana tanti soldi. Ora li rivorrebbe indietro. Ma... https://t.co/CEITujR4JQ — Open (@Open_gol) April 11, 2023

Le accuse dei primi «pentiti» di Gisella Cardia, fuggita da Trevignano https://t.co/j1DN9BCztm — Corriere della Sera (@Corriere) April 9, 2023

雕像施行神蹟的消息漸漸傳開，許多人於是慕名而來，其中不乏生了重病的患者前來尋求聖母醫治。每個月第3天，卡迪亞會在湖邊舉行祈福儀式，向數以百計的朝聖者傳達聖母的話語。同時她也以幫助病童的名義成立基金會，並接受信徒的捐款。

後來當地民眾開始抱怨信徒蜂擁而入，造成交通混亂，加上有傳言指出，聖母的血淚其實是豬血，而卡迪亞本人過去曾犯下詐欺罪，引起當地檢察官注意並介入調查。就在上周四，有人看到卡迪亞和丈夫已經打包行李開車逃走，至於她的個人網站則顯示與信徒之間的聚會「暫時取消」。

其中一名信徒告訴義大利媒體《共和國報》，他和妻子前後向卡迪亞的基金會捐款12.3萬歐元（相當於新台幣410萬元），後來發現只有400歐元被捐給貧苦人家。他說：「我們都生病了，所以我們相信她。現在這看來是個喧鬧的錯誤。」卡迪亞的律師則要大家別再獵巫，說她只是想躲開記者。目前整起事件仍有待進一步調查。