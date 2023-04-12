義大利一名女子卡迪亞（Gisella Cardia，本名是Maria Giuseppe Scarpulla）宣稱她所擁有的聖母瑪麗亞像會流下「血淚」並傳達神的旨意，多年來受到許多追隨者歡迎。不過最近有消息指出，聖母所流的血淚其實是豬血，卡迪亞涉嫌欺騙信徒牟利，而她也在遭到調查後潛逃出境。

根據英國《衛報》報導，現年53歲的卡迪亞2016年在波士尼亞著名的天主教朝聖地默主歌耶（Medjugorje）買下一尊聖母瑪麗亞像，回到她居住的羅馬附近小鎮特雷維尼亞諾羅馬諾（Trevignano Romano）後，她開始對外宣稱雕像會流下血淚並向她傳遞訊息，甚至還能把盤子裡的食物變多。

雕像施行神蹟的消息漸漸傳開，許多人於是慕名而來，其中不乏生了重病的患者前來尋求聖母醫治。每個月第3天，卡迪亞會在湖邊舉行祈福儀式，向數以百計的朝聖者傳達聖母的話語。同時她也以幫助病童的名義成立基金會，並接受信徒的捐款。

後來當地民眾開始抱怨信徒蜂擁而入，造成交通混亂，加上有傳言指出，聖母的血淚其實是豬血，而卡迪亞本人過去曾犯下詐欺罪，引起當地檢察官注意並介入調查。就在上周四，有人看到卡迪亞和丈夫已經打包行李開車逃走，至於她的個人網站則顯示與信徒之間的聚會「暫時取消」。

其中一名信徒告訴義大利媒體《共和國報》，他和妻子前後向卡迪亞的基金會捐款12.3萬歐元（相當於新台幣410萬元），後來發現只有400歐元被捐給貧苦人家。他說：「我們都生病了，所以我們相信她。現在這看來是個喧鬧的錯誤。」卡迪亞的律師則要大家別再獵巫，說她只是想躲開記者。目前整起事件仍有待進一步調查。

文章來源：‘The Saint’ leaves Italian town after case opened into statue’s ‘tears of blood’
文章來源：Fraud claims over weeping Madonna that whipped up Italian food
文章來源：Italian woman fled to Romania with the money of the faithful. She claimed to be clairvoyant and to speak with the Virgin Mary

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