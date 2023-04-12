影／獨居阿伯出門忘帶鑰匙，池上警用這招「釣出」鑰匙解困。

台東縣池上鄉有位行動不便、獨居的胡姓阿伯今天早上8時以電動醫療代步車出門，返家才發現他忘在鑰匙掛在屋內的輪椅把手上，只好請池上分駐所員警協助；所長鄭志舷及警員莊永長到場勘察後，靈機一動找到1根長竹竿，順利「釣」起掛在輪椅上的鑰匙，阿伯開心地拍手說「好在有你們」

「阿伯！勾到了！」台東縣警察局關山分局池上分駐所今天早上9時接獲胡姓民眾報案，他說「鑰匙放在屋內不能進門，腳又不方便，可否幫幫忙」

鄭志舷與莊永長趕到現場詢問後得知，胡姓阿伯在家使用輪椅，外出使用電動醫療代步車，早上出門時，忘了把掛在輪椅把手上的鑰匙帶到身上，返家時才驚覺沒鑰匙，因自身行動不便，所以才報案請警方協助。

台東縣池上鄉胡姓阿伯今天出門將鑰匙忘在家中，找來警方協助，警方發現無其他入口，以釣竿釣起屋內的鑰匙「阿伯！勾到了！」。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉胡姓阿伯今天出門將鑰匙忘在家中，找來警方協助，警方發現無其他入口，以釣竿釣起屋內的鑰匙「阿伯！勾到了！」。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉胡姓阿伯今天出門將鑰匙忘在家中，找來警方協助，警方發現無其他入口，以釣竿釣起屋內的鑰匙「阿伯！勾到了！」。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

員警先試試有無其他門可進入，結果都上鎖；莊永長翻過矮圍籬至廚房窗口察看，因距離吊掛鑰匙的位置有些遠，想起剛在屋後小倉庫上方有看到竹竿，便利用「竹竿釣鑰匙」方式，經過幾次的嘗試找到竅門，終於順利將鑰匙「釣」出來，在旁等候的胡阿伯忍不住拍手叫好，開心大讚「好在有你們！」

關山警察分局肯定鄭、莊兩人秉持同理心，發揮熱忱服務精神及積極工作態度，順利為民眾解決問題，不足堪同仁之表率。分局也提醒民眾，外出時務必檢視門窗並上鎖，以免讓竊賊有可趁之機。