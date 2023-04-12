台積電原本規畫在高雄蓋兩廠，今年初7奈米廠宣布暫停，如今又傳28奈米廠生變，引發外界議論。對此，經濟部長王美花今天表示，台積電投資高雄不變，政府會去協助；此話一出，引發一票網友大炸鍋，怒嗆「好了啦 拜託不要再當台積發言人了」、「協助還是施壓啊？笑死」、「難怪巴菲特要逃命」、「把水電搞好才是你的工作吧」。

台積電高雄廠原訂明（2024）年量產，市場傳出機電工程標案延後1年，採購的28奈米機台也全數取消，外界擔憂建廠計畫生變。台積電11日回應，相關製程技術與時間表依客戶需求及市場動向而定，目前正處法說會前緘默期，不便多做評論。

中央社報導，經長王美花今（12日）赴立法院開會前受訪指出，台積電在高雄的投資不變，且相關工程都在推進，「台積電在台灣各地的投資，需要政府協助的，我們也都會去協助」。

有關台積電與美國政府討論晶片法案一事，王美花說，台積電與相關廠商有向美方說明補助案的看法，經濟部會持續就廠商提出的議題，在後續與美方討論時表達關切。

對於王美花強調台積電投資高雄不變，這句話引爆PTT股板網友怒火，紛紛狂嗆「台積電不去設廠才是利多吧==」、「台積電你開的？說投就投？」、「你去找訂單啊」、「都你們在喊，要不要顧到台積電感受」、「硬要吔 吃相太難看」。

還有其他網友表示，「在國外國內都被強迫投資…越來越看壞台積」、「台積電會被政治搞死」、「又在勒索了嗎？」、「選前一定會蓋，選後尊重台積電」、「張忠謀當經濟部長絕對輾壓」、「缺水缺電要蓋個毛」、「你相信賣掉TSMC的巴費特 還是相信出賣TSMC的部長?」

在傳出台積電高雄蓋廠生變後，今又有媒體報導，南科、中科與竹科等擴產計畫也將放緩。台積電仍表示，在法說會前緘默期，公司不方便做任何評論。