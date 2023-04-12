華承妍來台發行第二張創作EP《X樂園》，今（12日）在記者會上切生魚片秀手藝，她的爸爸是日本寺廟建築師，媽媽在澀谷開餐廳，她常做下酒菜給爸爸吃，趁機要零用錢，最多一次拿到5萬日幣。而她也大方分享愛情觀是偏愛柏拉圖式的戀愛，喜歡單戀別人更勝過交往。

華承妍切生魚片秀手藝。（oneleader提供）

華承妍是中日混血，從小在上海長大，高中赴日唸書，考上名校早稻田大學國際教養學部，是品學兼優的高材生，她更因在ICC國際歌唱大賽拿下冠軍，而獲得知名製作人小室哲哉賞識，21歲就以女團Def Will之姿在日本出道。她說，爸媽都很開放，非常支持她走音樂這條路。

華承妍來台發行創作EP《X樂園》，今在記者會上切生魚片秀手藝。（oneleader提供）

她能唱又會創作，這兩年因疫情重新思考人生目標，認為做音樂藝術不能太抱有目的性，所以現在要認真生活，多寫歌，這次來台一個半月，除了推出個人專輯，她寫給楊丞琳的新歌〈我要你有我〉也剛上線，是電影《倒數說愛你》的主題曲。

華承妍寫給楊丞琳的新歌〈我要你有我〉也剛上線。（oneleader提供）

她單身兩年，目前沒有對象，雖然公司沒有禁愛令，但她說，「我比較喜歡單戀別人，以前會追別人，追到手就不喜歡，為了不禍害人間，我就不要追別人了，我自己開心就好。」也坦言雙子座個性多變，容易變心。

她談戀愛不重視外表，「我很在乎靈魂能不能相撞」，理想型是「我喜歡女性特質強一點、像是長頭髮的，溫柔可愛胖胖的」。28歲的她，還不想結婚生子，「說實話我把愛情看的滿淡，愛情是我寫歌的輔助器」。