由於終端市場氛圍低迷，消費信心不足，聯強第一季資訊消費業務大幅衰退29％。其中硬碟、SSD等儲存裝置受到需求不振與價格大幅下滑的雙重影響，較去年同期大減50％；CPU因去年同期有大型專案墊高基期，年減幅近50％；消費型PC也下滑近30％。通訊業務因手機需求依然疲軟，年減12％。

商用加值業務則持續穩健成長，第一季再創同期新高，為連續第九個季度改寫紀錄，營收貢獻站穩在三成以上。各類產品包括伺服器、儲存系統、網路/資安、雲端服務等，均同步創新高；僅商務型PC下滑約20％。半導體業務積極推動的營運服務平台持續展現效益，第一季營收保持在300億元以上水準，僅較去年微幅下滑3％，表現優於同業。

在庫存去化方面，聯強庫存水位持續下降，初步結算三月底庫存金額較去年底減少兩成，更較去年第三季高點大幅下降三成。聯強將持續精準管控庫存，發揮營運最大效益。