中信投顧指出，祥碩的美系客戶近期法說會表示，看好PC需求將於下半年回溫，第一季出貨量可望為全年低點，之後逐季走高。隨庫存調整逐漸告一段落，美系客戶500系列晶片組需求回溫，祥碩3月營收6.64億元、月增72.4％，第一季合併營收13.99億元、季增39％，優於預期。中信投顧認為，第一季可望為祥碩全年營運低點，另，祥碩支援美系客戶下一代晶片組PCIe Gen5技術，開發進度按計畫研發中。

USB 4.0業務方面，祥碩去年5月推出二款USB 4.0產品USB host（ASM4242）與USB device（ASM2464PD），採用PCIe Gen4x4，傳輸速度達每秒64Gb，使用28奈米製程，祥碩表示，USB 4.0產品持續認證中，中信投顧估計，USB4.0 device、host將於年中逐步完成認證，USB device於下半年開始出貨。

祥碩經營管理階層表示，大陸標案能見度仍低，關注下半年是否有新標案，此外，近期大陸非標案客戶已重新拉貨，但仍須關注客戶需求是否延續。相較2021年時，祥碩大陸營收占比逾10％，至2022年第四季大陸營收占比偏低，中信投顧認為，大陸解封後，需求可望逐步回溫，若大陸政府下半年重啟標案，祥碩來自大陸營收貢獻可望逐步提升，提升整體公司營運動能。