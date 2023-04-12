食藥署今公布20項缺藥清單，其中羅氏旗下的肺癌標靶藥「羅思克200毫克膠囊」因無替代藥，正啟動公開徵求。胸腔科醫師表示，這款藥適用於特殊的基因突變肺癌病人，雖然病人不多，但卻是這群病人的救命藥，一旦缺乏，可能就得回去使用效果較差的化療。若停用，病人可能少活半年～1年。從標靶藥的缺貨可知，缺藥問題已越來越嚴重，政府不應該只靠成立「藥品供應通報處理中心」來因應。

長庚醫院胸腔外科主任趙盈凱指出，「羅思克」適應症為兩種基因突變的肺癌患者，為ROS 1及NTRK，前者在肺癌患者中相對常見，約有2％，有替代藥可用；後者則無替代藥，相對少見，主要發生在小朋友身上，佔比大概千分之幾。長庚目前還有貨，雖然這款藥的適用對象不多，但這些患者的人權也需被重視。一旦停用，對病人的預後將造成影響。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，「羅思克」在該院已無庫存，這款藥是基因突變肺癌患者的救命藥，如無藥可用，病人就需改用化療，化療的效果較差，只有1、2成，而「羅思克」的效果則高達6、7成。雖然使用的病人只有約1～3％，但停用恐影響壽命，病人可能就會少了半年到1年的生存時間。

羅氏大藥廠回應，「羅思克」短缺的原因是因更換原料藥廠商，正積極進行專案輸入中，預計9月就會恢復正常供應。對於更換原料藥的審查需耗時幾個月，羅氏相信主管機關也是出於對病人的安全考量。

蘇一峰表示，從標靶藥的短缺可知，缺藥問題已越來越嚴重。除原料藥問題，一些藥物的短缺也與藥價有關，政府不應該只靠成立「藥品供應通報處理中心」來因應，而應從頭檢視健保的藥價問題。過去很多研究發現，國內藥品浪費很嚴重，每年浪費的藥品堆起來，約有101大樓那麼高，許多人拿藥不吃、吃不完，會把藥物退回醫院、藥局，但依照法規，這些退回的藥品都只能銷毀。

因此，蘇一峰認為，健保的藥價政策必須改革，原廠藥的價格與學名藥相同，誰會選擇學名藥？這樣的後果是學名藥須自砍藥價的2～3成賣給醫院，壓低製作成本，如此一來，學名藥的品質也會不好。而原廠藥在不斷砍價之下，甚至可能退出市場。台灣不應把健保當做大家都吃得飽的大鍋飯，卻不管那些飯有沒有餿掉，而應對醫療品質有所追求。