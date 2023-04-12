民進黨今（12）日召開中執會，正式提名黨主席賴清德代表參選2024總統。賴清德於致詞時強調要「推動國家希望工程」，在野黨主席王婉諭喊話，賴清德主席必須正視台灣內部黑金猖獗、網軍猖狂、青年躺平的三大危機，台灣才能看見希望。

王婉諭提到，從台南88槍、正副議長涉賄、台北88會館、黨籍議員運輸販賣毒品、黨內要員接連爆出違法農舍爭議，就連中常委黃承國都直指民進黨內有「紅色財團」、「大金牛」，這些人就算因為排黑條款無法獲得民進黨提名，卻都還是民進黨2024大選的重要助力，身為民進黨主席與總統候選人，賴清德應該與黨內黑金勢力畫清界線，用實際行動宣示反黑金的決心。

王婉諭認為，賴清德過去就是匿名網軍的最大受害者，這些匿名惡意、攻擊政敵、破壞公共領域討論的不實訊息，賴清德「深知其惡、深受其害、深惡痛絕」，請賴清德別再把責任推給熱情支持者的自發行為，拿出具體方案，用行動遏止匿名網軍發動、對內攻擊政敵的「認知作戰」。

王婉諭強調，政治工作的核心就是資源的再分配，要競逐國家的領導人，賴清德應該對於國家資源的錯置、不均，提出明確的解方，針對年輕人的低薪、高工時、高房價、高物價，賴清德不能重蹈蔡英文總統的覆轍，「選前說一套，選後做一套」、「選前居住正義，選後影響經濟」，不要讓錯誤的資源配置，繼續掏空台灣的未來，掏空年輕人的未來。