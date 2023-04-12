台積電28奈米高雄廠計畫生變、美國亞利桑那州廠4奈米製程遇缺水問題，美國《晶片法案》的補貼限制一堆，要求台積電不准到大陸投資擴產，商業機密、財報等都要交給美方，要求這要求那，讓台積電大嘆無法接受。中廣董事長趙少康直批，民進黨政府把台積電當選舉工具，凡事選票考量，遇到美國一句話都不敢說，逢美必軟。年輕租屋族因高雄設廠消息，房租漲一倍，如今投資客套牢，土地房價回落難，民眾全受害。

「民進黨逢美必軟，害慘台積電！」趙少康今(12日)在臉書發文表示去年九合一大選前，民進黨就把台積電到高雄設廠當政績，不僅先於台積電發布訊息，連基本配套都沒做好，就想利用台積電收攏人心。他很早就說，台積電預定地原來是五輕工廠，石化業汙染非常嚴重，怎麼可能在短時間把土地清理乾淨，現在果然就有問題。回頭來看，民進黨跟高雄市長陳其邁是綁架了台積電，完全不顧專業。

趙少康質疑，台積電高雄設廠的消息一出，就讓當地的房地產飆漲、建商花大錢買地、拉抬房價。有年輕人向他反映，原本的租屋因為台積電要來設廠，房租就先漲一倍，很難找到負擔得起的房子，不知道該怎麼才好。如今設廠跳票，先前狂炒房價的投資客通通套牢，土地、房價高漲，回落很難，民眾成了受害者，陳其邁一點責任都沒有嗎？

趙少康指出，台積電日前公布3月營收新台幣1454.08億元，創下17個月新低，第一季營收也僅達底標，前景令人憂心。半導體已成國家戰略物資，民進黨政府毫無大戰略，不去保護台積電，只想到台積電有選票、可操作政治利多，把半導體當禮物送人外國，讓台灣優勢一點一滴流失。

趙少康直批，台積電全球設廠，被迫分散生產製程，增加管理成本及生產成本，現在連高雄設廠也跳票，蔡政府有想過問題的嚴重性嗎？一昧想把護國神山當成護黨神山，不敢抵擋美國壓力，台積電被迫承擔風險，讓台灣引以為傲的半導體產業蒙塵，只是害慘台積電、害慘台灣而已。