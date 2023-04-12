台北市松山工農日前與日本歌山縣姐妹校橋本高校進行第一次國際線上交流，台方分享國內剩食APP及一次性餐具減量推動成果，日本則介紹舊衣回收系統，雙方也交流彼此文化。松山工農表示，學生透過交流不只提升英語能力，也成為具備國際觀的地球村公民。

松山工農上月底與橋本高校進行首次線上交流， 兩校學生分配到三間虛擬討論室與日本學生以聯合國SDGs議題第12項「永續消費和生產模式」為主題。校方表示，由台灣學生介紹我國剩食分享App平台及一次性餐具減量所付出的努力。在文化交流上，則介紹台南孔廟與祭孔大典。日方則介紹舊衣回收系統與和歌山縣引以為傲的「高野山及總本金鋼峯寺」等世界文化遺產。

松山工農表示，兩國學生優游於各自的虛擬討論室自由對談，從一開始的緊張不安逐漸變得侃侃而談，交流效果出乎意料的好。

松山工農表示，近年來努力為學生搭建通往世界的橋樑，在英文科老師緊鑼密鼓的訓練過程中，親眼見證學生英語口說能力的蛻變與自信心的增長，期盼學生透過一次次跨國交流，學會更勇敢地展現自己，成為具備國際觀的地球村公民。