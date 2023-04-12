味全龍12日繼續作客新莊交手富邦悍將，原訂要推出林子昱先發，但他在前天晚上不慎跌倒弄傷右手腕，因此今天先發任務交給吳俊杰，原本教練團也有考慮要拉上曹祐齊採用「雙先發」，後來仍決定讓他依照原計劃在下週先發。

林子昱今年開季從牛棚出發，先前中繼出賽2場共投3局，在7日對中信兄弟中繼2局拿下本季首勝，當時他提到，教練團仍有告知之後會回到先發角色，沒想到在準備先發前幾天發生意外，龍隊也在昨天將他將下二軍休養。

總教練葉君璋表示，因為林子昱突然出狀況，教練團必須要傷腦筋找出替代的先發投手，今天由吳俊杰扛先發，曹祐齊則是分擔林子昱下週的先發輪值，之後林子昱歸隊後，會讓3人輪流去分擔輪值，「目前先發規劃是3洋投加郭郁政，另一個就讓他們吳俊杰、林子昱、曹祐齊去輪。」

吳俊杰近2年在一軍出賽次數不多，葉總指出最大關鍵就在於傷病，「他因為傷勢所以整個球季沒有辦法按部就班投球，傷傷停停，但只要出賽表現都還不錯，他是很耐投的選手，今年感覺對球隊是有幫助的。」

至於膝蓋出現傷勢狀況的左投王維中，球隊原本評估本月中就可歸隊一軍，葉君璋說：「目前他是可以投球，只是要不要這樣讓他丟，現在他的狀況可能復原到7、8成，要不要讓他到9成或是完全健康去投。」而挑戰300轟里程碑的林智勝今天也未先發，葉總笑說：「忘記他已經40歲了，讓他先休息一下。」