國道五號每逢周末假日必定塞車，宜蘭喊出「里程儲值」分流鼓勵改走北宜公路（台9線），對此，交通部長王國材回應，可行性不大，替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，目前計畫要再延伸到頭城，也正在做指引的資訊系統，另，高鐵延伸到宜蘭計畫也在進行中。

立法院交通委員會12日進行台中交通建設考察行程，王國材受邀到大里十九甲實地瞭解台74線十九甲新增北出匝道改善工程進度，被媒體問及要解決國道五號雪隧塞車問題，地方盼可以用ETC「里程儲值」回饋，鼓勵改走北宜公路以加強分流，他也做出回應。

王國材表示，台九線九彎十八枴，過去做過類似回饋效果不佳，他也表示，替代道路仍應以快速道路為主，台九線太費時，替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，目前計畫要再延伸到頭城，也正在做指引的資訊系統。

他說，除了台62延伸到頭城，高鐵延伸的計畫也在進行，也就是如果透過公共運輸的發展，讓小汽車少使用，那國五的交通問題就可以改善。