面對高齡浪潮，中壽長期推動業務團隊轉型，從行銷、增員及服務等多元面向，助攻業務通路做大做強、質量俱進，並繳出亮眼成績單。至2023年2月中壽業務員人數登錄人力近16,500人，穩坐第四大壽險業務團隊；近年受疫情紛擾，中壽鼓勵保險回歸保障本質，提醒保戶保障與風險彌補的重要性，強化長年期保障型商品、健康險與意外險的高價值商品策略，提升傳統型分期繳商品佔比，2022年業務通路新契約高價值商品保費收入較2021年逆勢成長33.8％，而今日與會的會員們月均收入整體平均成長8％，新人平均收入更是提升17％。

面對高齡化浪潮，中壽積極跨域結盟建構健康「心」服務，讓保險從原本的事後風險彌補，串聯至事前預防及事中治療，如中壽攜手臺灣最大的健身連鎖公司World Gym，規畫一系列保戶健身體驗活動，儲備保戶健康資本；與醫療體系合作推出全數位化智慧健康管理服務，將保險、醫療、健康到照護皆融入保戶生活。此外，為完善多元保險場景，中壽進行台灣首宗跨集團產壽險合作，與新安東京海上產險締結策略聯盟，讓民眾不論是人身或是財產的保障需求，能享有更便利有感的保險體驗。

為更了解客戶回饋，中壽導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），以領先業界的即時反饋平台、創新的體驗工程師團隊、推動服務文化躍升的三大利器，把客戶的聲音轉化為推薦，更讓中壽在2022年底的NPS調查排名大幅躍升至業界第一。