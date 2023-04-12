據日媒報導，有 25 家美國國防承包商將於 5 月初派代表前往台灣，商討美台共同生產無人機與彈藥，這也將是4 年來美國首次派出聚焦國防工業的大型代表團訪台。民眾黨立委陳婉惠今( 12 日)指出，第一島鏈上菲律賓、日本都與美國都是「國對國關係」才有軍事相關合作，蔡政府要認清事實，「美國有把台灣當國家嗎?」

據《日經亞洲》11 日報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，約有 25 家美國國防承包商計畫訪台，代表團團長是美軍太平洋陸戰隊退役中將魯德爾（Steven Rudder）。除與台灣國防產業代表會談外，也希望與我國總統蔡英文會面。報導提到，華府對於美台共同生產武器的觀點持開放態度，因俄烏戰爭爆發後，美國國防承包商對於趕上國內外的需求已經感到吃力。

陳婉惠今在「新聞大白話」節目中分析，第一島鏈上日本、韓國、菲律賓等國家，都與美國有「國與國」之間的關係存在，所以美國這些國家設置軍火庫都有理由或利益上的交換。

陳婉惠也反問民進黨政府，台灣跟美國之間的關係是不是「國對國」，美國有沒有把台灣當成一個國家，真的要想清楚。

陳婉惠也提到，此前立法院曾通過一項「海空戰力提升計畫採購特別條例」，明定 2400 億元的特別預算。她也質疑蔡政府，此次美國軍火商抱團訪台，是不是就是要來台灣政府討論這筆 2400 億的採購。

陳婉惠呼籲，民進黨政府不能再一心求戰，把台灣人民放在非常危險的位置。