行政院環保署12日通過了基隆捷運第一階段的環境影響評估，為基隆捷運建設踏出了第一步。對於基捷通過環評一事，基隆市政府表示，後續鐵路局將於4月26日在基隆召開綜合規畫階段的公聽會，至於捷運路廊及場站的用地，市府目前研擬原則採用協議價購。

交通部鐵道局提出的「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，第一階段的環境影響評估，12日通過了環保署環評大會的審查。除要求開發單位於施工階段應強化路殺動物監測，並應增加施工區域及環境保護對策外，沒有其他條件。

對於基捷通過了環評大會，基隆市交通處表示，依《大眾捷運法》第12條規定，環境影響評估報告，本來就屬於大眾捷運系統規畫報告書的完成要件之一。接下來就是進入綜合規畫階段。交通部鐵道局也於11日公布，將於4月26日下午2時，在基隆市正明里民活動中心召開基隆市的綜合規畫公聽會。

另外，基隆市政府交通處也表示，關於捷運路廊以及捷運場站的用地取得，基隆市政府目前研擬將原則採用協議價購，若協議不成，才會改為一般徵收方式辦理，基隆市政府也將積極與交通部鐵道局協調相關經費的支應方式。