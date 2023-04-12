民進黨台北市議陳怡君員陪同登記第二選區立委（士林、大同）立委初選的王世堅掃街後，竟接到民眾轉述，菜市場內傳聞她是前總統府國策顧問黃承國的小三。王世堅12日也痛批，和陳家族是兩代情，竟然傳出胡說八道、亂七八糟的風聲，散播者應該被揪出來並付出代價，「是可忍，孰不可忍。」

陳怡君11日透過臉書澄清，「我光明正大不是小三！再有人放亂話我將提告！並請民眾幫我截取證據，我會提供獎金致謝。」她指出，自己陪王世堅前往士林區掃街後，接到民眾電話轉述，現在菜市場內都在傳她是黃承國小三，不堪其擾因此才會在臉書自清，否則菜市場的婆婆媽媽謠言力道會愈來愈重。

王世堅怒批，先前擔任立委時，陳怡君有來幫忙工作1年多，母親是大同區保安里長，是長年的支持者，也是非常要好的朋友，與陳怡君父親同樣也有交情，兩代情被污衊「是可忍，孰不可忍。」陳怡君是優秀的青年議員且未婚，竟有這樣胡說八道、亂七八糟的傳聞，散播者應該被揪出來且付出代價。

王世堅表示，雖然不知道真相，但怎麼會發生在立委初選？且9日第一次掃街時，過程5小時也被人從頭到尾尾隨，還被民眾發現。請抹黑者適可而止，他已經被糟蹋、污衊得差不多，做壞事自己心裡有數，不要栽贓、污衊他人。