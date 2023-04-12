當代備受推崇的鋼琴女王齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）在疫情後首度來台，明日起將與台北市立交響樂團、桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）演出布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，於台北、新竹兩地巡演。

齊柏絲坦表示，她在疫情間迷上拼圖，手機裡的相簿，存的都是她的拼圖作品，內容有聖誕樹、幾何圖、藝術作品，從百片、千片到萬片都有，「我覺得一千片最剛好，平均兩到三周可以拚完。」

鋼琴家齊柏絲坦在疫情間迷上拼圖，成為練琴外的休閒活動。（郭吉銓攝）

現在巡演期間，齊柏絲坦的行李裡也帶了拼圖，最近則是一路從新加坡拚到台灣，在練琴以外的空檔，她回到飯店會專心地拼圖，「我覺得拼圖和彈琴一樣，都需要絕對的專注力，還有要留意很多細節。」

拼圖也讓齊柏絲坦的家庭生活更豐富，全家人都是音樂家，先生是小號演奏家，兩個兒子丹尼爾、安東也都在鋼琴世界裡找到一番天地，齊柏絲坦表示，去年他先生送了一幅哈利波特的拼圖，裡面集結了劇中的角色，「我先生說他要跟我一起完成拼圖，完成的方式是他看電影，幫我認劇中的角色，然後我拼圖。」

而兒子安東也特別送了一幅母子擁抱的拼圖給齊柏絲坦，她表示非常感動，拚起來更有勁，「這是我在音樂之外的熱情所在。」

鋼琴家齊柏絲坦11日和北市交、殷巴爾一起排練難度頗高的布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲。（郭吉銓攝）

齊柏絲坦11日和北市交、殷巴爾一起排練難度頗高的布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，齊柏絲坦表示，她人生中彈過布拉姆斯許多作品，「布拉姆斯有他獨特的『布拉姆斯之聲』，非常廣大、深沉，又能碰觸到人的靈魂，同時又有他的浪漫在其中。」

鋼琴家齊柏絲坦認為，布拉姆斯的作品有他獨特的「布拉姆斯之聲」。（郭吉銓攝）

布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，也是一部如高山般的作品，「第一樂章開頭的樂團片段，就包含了樂曲的全貌，直到鋼琴的加入，我以慢速演奏、觸鍵深層，像是要碰觸到內心的底層，全曲也像是鋼琴和交響樂的對話。」

齊柏絲坦生於1965年，她表示從小是個喜歡唱歌的女孩，逢人會詢問想不想聽她唱歌，直到有天一個老婦人聽見她唱歌，發現她的天分，建議她的祖母，應該送她讀音樂學校。

齊柏絲坦在1971年進入涅格辛音樂院就讀，接受完整且有系統的音樂演奏教育，但她的猶太人身分讓她被莫斯科音樂院拒絕於門外，也一度無法參加國際大賽。 但她並沒有放棄，她表示，正是知道自己的人生沒有後路，才比誰都拼命抓緊機會參加甄選，1987年總算讓有機會到義大利參加布梭尼大賽，在比賽階段就因絕佳的演奏而引發關注，最後也拿下首獎，一戰成名，在那之後，該大賽有連續四屆首獎從缺，也因此被樂壇稱為難以超越的「齊柏絲坦障礙」。

齊柏絲坦表示，她所承襲的俄國鋼琴學派，是一門繁複的知識，「必須要熟悉和聲、音程的關聯，深入音樂文化、歷史，了解曲式等，無法單一養成。我認為我待的學校，有一體成形的脈絡，讓我可以有完整的學習，是很好的一個系統。」

齊柏絲坦也說明，鋼琴終究還是看人彈，「每個人有不同的性格，對樂曲有不一樣的想法，不一定承襲哪一種學派，就會有固定的模樣。我表達我對樂曲和演奏的想法，這是我想呈現的模樣。」

齊柏絲坦認為，彈琴之前，要先在腦海中想像得到想彈出來的聲音，才有可能彈得好，「耳朵要先聽見你想像中的聲音，透過鋼琴『延伸』出你的想像。」她也幽默表示，「鋼琴需要人演奏，不然就是一件傢俱。」

時代在改變，齊柏絲坦也與時俱進，她表示，她的兒子安東演奏很多現代樂作品，現在她也開始嘗試演奏現代樂，「以前別人會說是兒子跟著我人生的發展路徑走，現在反而是我在向他學習，跟著他的腳步。」

齊柏絲坦表示，不同年代都有不同的挑戰和學習，在她的年代，因為資源條件不足，她穿著同一套禮服彈完布梭尼大賽四輪賽程，「但我去年在范克萊本大賽上，看見現在的選手都換了不同套的衣服，這就是時代和狀態的不一樣。」

齊柏絲坦說，原本她小時候讀音樂院時，有老師告訴她的祖母，她的手有條件可以演奏大提琴，「但我的祖母跟老師說，沒有額外的預算可以買大提琴，家裡有鋼琴就學鋼琴吧。」對比兒子從小學大提琴，齊柏絲坦也幽默表示，「我兒子從小學大提琴時有買琴，後來專注彈鋼琴，大提琴還是在，這就是時代和狀態的不一樣。」

鋼琴家齊柏絲坦認為，新世代的鋼琴家，要找到適合自己的曲目，路才能走得久。（郭吉銓攝）

齊柏絲坦認為，不同時代的挑戰，新世代的鋼琴家，要找到適合自己的曲目，路才能走得久。齊柏絲坦這趟來台的演出將於4月13日於台北國家音樂廳、4月15日於新竹市文化局演藝廳音樂廳登場。