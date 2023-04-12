台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)今日隆重登場，身為電動巴士國家隊的成運汽車首次公開亮相全國第一輛電動城際巴士；此外，還展示成運全新發表之12米2門國產馬達低地板電動市區巴士，現場同步呈現科技、綠能及未來感。

成運汽車這次展出的最大亮點電動城際巴士，為台北至中正機場、台北至桃園、台北至基隆、台北至宜蘭等城際運輸之最適運具，經車輛研究測試中心(ARTC)測試，每日行駛里程可達500公里以上，是目前全世界電動巴士最佳性能表現之一，可充分滿足城際之間的里程要求。

此外，成運還展示全新發表之12米2門低地板電動市區巴士，甫通過交通部111年度示範型計畫，採用國產東元中央馬達。成運快充電動巴士的最大特點是使用更安全的LTO鋰鈦氧電池，可在15分鐘內從20％充電到80％，而且電池壽命長，充放電循環可高達2萬次，可做為動力電池10年以上，並在車輛退役後再轉作儲能電池10年以上。

成運汽車成立於2003年，為擁有自主設計開發能力之巴士製造商，至今製造超過7000輛巴士，累積行駛里程超過60億公里，所推出之電動巴士已在台北市、新北市、高雄市、嘉義市與彰化縣上路服務，將共同加速2030公共巴士全面電動化的政策，成運相信「快充」將引領世界走向淨零碳排的美好未來。