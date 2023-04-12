飲食與生活習慣對健康與壽命影響至鉅，家醫科醫師李思賢引述一項針對長壽者的飲食研究發現，世界上長壽地區如日本沖繩等，居民並非全部奉行低糖飲食、很少吃肉、蛋白質來源是豆類、吃飯都不會吃到十分飽、大部分工作的時間處於「空腹」狀態，以沖繩人而言，甚至高達90%的食物來源是地瓜。

李思賢在其臉書上表示，國家地理雜誌作者Dan Buettner在2005年提出來藍色寶地一名詞，用來描述世界上長壽地區，包括沖繩、哥斯大黎加的尼科亞半島(Nicoya)、義大利的薩丁島（Sardinia）、美國的羅馬琳達(Loma Linda)、希臘的伊卡利亞島(Ikaria)，並了解這些地區的人在飲食及生活習慣的共通處。

以飲食而言，這些地區的人並非全部奉行低糖飲食，在沖繩有高達90%的食物來源來自「地瓜」。這些長壽地區的居民超過9成的食物來源都是「植物」，只有非常少的機會可接觸肉類，蛋白質來源是豆類，所以是接近素食的飲食模式，但近海地區的人會較頻繁地食用魚類。

李思賢並表示，因工作及宗教習慣，藍色寶地的人飲食量都較少，吃飯不會吃到「十分飽」，大部分工作的時間也是處於「空腹」狀態，所以可能也是默默長期地進行「間歇性斷食」。

他並表示，長壽者的身體數據，相較於一般人的特點有5項，包括1. 低水平的空腹血糖；2. 較低的空腹胰島素；3. 較低的尿酸、肌酸酐、尿素氮；4. 較高的肌肉率與血清白蛋白濃度；5. 較低的三酸甘油脂、較高的高密度膽固醇。