日本傑尼斯人氣男團「NEWS」成員小山慶一郎近期遭到日媒爆料即將結婚，而對象是人氣女團「AAA」的主唱宇野實彩子，而兩人目前已進入半同居的狀態。

小山慶一郎於2018年時遭日媒《週刊文春》爆料，他與成員加藤成亮到酒吧玩樂並對未成年少女灌酒。對此小山慶一郎承認該則消息的真實性並致歉，此後也暫停活動20日反省，讓名校出身的他在當時形象重創，不過現已重新出發，前些日子也拍攝影片，向台灣粉絲喊話想再次來台北小巨蛋開唱。

據《週刊文春》報導，有知情人士指出現年38歲的小山慶一郎，與36歲的女團「AAA」主唱宇野實彩子其實是相識多年的好友，並在6個月前發展成交往的關係。此外，或許是因為在意外界的眼光，約會地點大多在家中，而上月30日更被目擊女方在小山慶一郎不在時，搭車前往男方的家中，遭疑兩人已經是「有對方家裡鑰匙」的半同居關係。

對此傳聞，小山慶一郎於近期出席公開活動時，指出被告知不能多做回應，因此無法透露任何消息，不過也向現場媒體們表達關心：「謝謝你們，辛苦了。」另外，日本媒體們也向雙方的經紀公司求證，截至目前未有回應。

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