前民進黨立委鄭寶清博士論文遭中央大學認定涉及抄襲，要求鄭重修「學術倫理」，得在3個月內修改論文，並且在論文第1頁公開道歉。鄭寶清則說，他寫了數十萬多字，僅有4000多字相似，比例不到5％，且全世界僅有他寫「台鹽改革」，到底要抄誰的。

中央大學指出，經過學校審定委員會審議結果，確認確有抄襲情事，惟經審定非屬情節重大，依該校學生違反學術倫理案件處理原則第9條規定，予以鄭君重新修畢學術倫理相關課程，在論文第1頁公開道歉且說明論文修正重點，並限期於3個月內完成。

校方也指出，將會請學生論文修正後，經系所主管核定後2周內，依相關規定程序向該校圖書館申請學位論文修改，以及依學位論文送存國家圖書館典藏作業要點第7點規定，向國家圖書館申請學位論文抽換。

遭中央大學認定論文抄襲，鄭寶清表示，僅有4000多字雷同，不到論文的5％。他認為僅是引註疏漏，且「情節非常不嚴重」，只需要修改即可。

鄭寶清也說，若真的有抄襲，就應該取消學位，但他顯然沒有抄襲。鄭寶清也說，論文最重要的精髓是研究架構、研究方法、研究發現、創新貢獻及結論；而台鹽改革和研究發現，是他在台鹽公司親力親為之心得，是全球唯一，無法抄襲，研究更是讓台鹽點鹽成金，轉虧為盈，該論文亦獲歐洲國家圖書館翻譯成各國語言典藏，也獲國內各研究單位及碩博士參考引用。