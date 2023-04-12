全線密集增加班次，華航集團3月份合併營業收入為150.42億元，登近六年同期新高，較2月增加18.71％，較去年同期增加27.39億元，增幅22.26％。其中，客運收入84.58億元，較前月增加19.39％，較去年同期增加77.70億元，增幅1129.36％，主因為運能逐步恢復且市場需求轉強。

全球旅運需求逐步擴大，華航3月份客運收入較去年同期成長超過10倍，東北亞、東南亞客運需求暢旺，其中東南亞全線載客人次成長最為顯著，曼谷、河內以及新開航點宿霧、清邁都為主力，較前月為成長幅度最多區域；另獨家羅馬航線復飛也助攻整體營收表現。華航加速各航線增班，夏季班表再增班近 5 成，有望帶動客運表現續強，衝刺疫後客運市場復甦商機。

貨運3月份收入為55.90億元，較前月增加15.57％，受到工廠有序的復工、復產以及季末效應，整體貨運市場些許回溫，惟全球政經局勢仍動盪不穩，訂單需求尚未完全恢復，全月概況延續保守氛圍。華航今年將陸續引進2架777F新機，擴大市場競爭優勢，也將持續採取彈性策略，增攬多方貨源，積極爭取急單或加包機商機，整併客貨機運能，以提升裝載率及貨運營收為目標。

華航搶攻母親節商機，於官網推出全航線促銷，活動開跑後獲熱烈迴響，今(12)日宣布活動加碼延長，開票日期延長至4／20，出發日期也擴大由2023／4／20至6／30，精選多條區域航線超值優惠，熱門韓國、泰國等經濟艙來回機票萬元有找，中長程航線也享折扣，是旅客購票好時機；華航啟動夏季班表增班，以密集的航班服務滿足國人多元旅遊需求。