桃園市八德區雖位處北桃園，但區內並無大型醫院，且離林口長庚醫院、部立桃園醫院路途遙遠，市府原協助中央大學設置中大醫院，先前卻因床位設置接近上限遭衛福部否決。而長榮醫院雖於去年底動工，但因土地面積有變，正向衛福部申請變更程序。由於在地民眾頻頻關心、詢問建置進度，因此民代也將於22日辦理說明會，鼓勵民眾填表入場。

「市民不清楚因此都會覺得市政建設一拖再拖！」市議員朱珍瑤表示，中央醫院的建置拖了好幾年，衛福部日前也予以否決，看來已經是有頭無尾，只能將希望放在長榮醫院上，由於有許多民眾不斷詢問八德區的醫療建置，因此決議於22日在建國路45號2樓辦理八德區衛生政策建設說明會、央大及長榮醫院進度說明會。

朱珍瑤說，當天也會邀請長榮醫院、衛生局等相關局處的人員列席，該空間可以容納約400人，提醒民眾可以先填表報名，截至12日目前已經200多人報名參與。

衛生局回應，中大醫院建置遭否決的原因在於桃園市分為桃園次醫療區與中壢次醫療區，由於八德區與林口長庚醫院設立的龜山區畫為同一區，再加上位於桃園區的部立桃園醫院有擴增病床數，導致衛福部認定桃園次醫療區病床數接近上限，因此予以不同意。衛福部有研議要調整次醫療區，若屆時次醫療區有所調整，有望可以增加病床數，就有建置的希望，仍非死局。

至於長榮醫院已在2020年2月12日經衛福部審議通過，許可設立急性一般病床150床，地點位於捷運綠線G02站，不過由於去年11月21日因購入公設道路用地捐贈市府申請容積獎勵及購入周邊畸零地申請合併，因此申請展延建築執照取得期限，還須待長榮醫院修正計畫書並提供相關資料。