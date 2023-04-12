國壽3月稅後淨利2.6億元，第1季稅後淨損23.4億元。3月單月獲利轉正，主要反映經常性收益挹注及避險成本控管得宜。3月因美國區域性銀行及瑞士信貸接連爆發危機，引發危及金融安定擔憂，並為經濟展望及Fed政策動向投下不確定性，所幸美歐金融當局明快出手穩定資本市場，避免蔓延形勢擴大。

在資本方面，受惠近期股、債市回升，金融資產未實現狀況改善，3月國壽淨值比逾7.3％，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。

國泰世華銀行3月稅後淨利29.7億元，累計第1季稅後淨利91.7億元，年成長33％，創歷年同期新高，主因2022年央行數次升息，放款持續穩健成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長逾25％；受惠於信用卡消費金額回升，累計淨手收較去年同期增加。截至3月底有效卡數達638萬張，年成長17％，維持市場第一地位。截至3月底逾放比率為0.07％，備抵呆帳覆蓋率為2177％。

國泰產險3月稅後淨損9.5億元，第1季累計稅後淨損5.8億元，單月虧損主要因防疫保單受228連假效應及防疫政策鬆綁影響，致使實際賠款高於去年底預估賠款，以銷售量最大防疫險保單型別來看，預估其確診理賠率將達63％，故增提相關準備金。

防疫保單理賠方面，3月單月已賠付簽單賠款32.3億元、今年累計已賠付簽單賠款98.9億元，相關準備金餘額為10.7億元。資本適足率部份，去年金控母公司兩次注資共200億元，去年底RBC為369％。