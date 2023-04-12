本聯合授信案由台灣銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、台新國際商業銀行、星展銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行以及華南商業銀行共同主辦，總計十一家經營績效良好的金融機構共同參與。

本次聯合授信案主要用途為購置機器設備和提升製程，期望以穩健腳步進行高雄廠的產能擴充和中科廠的製程提升，以滿足持續成長的市場應用和客戶需求。此聯合授信案深獲銀行團支持並踴躍參貸，超額認購達155%，最後以新台幣200億元順利募集完成，充分顯現銀行團對於華邦電的穩健營運表現給予高度肯定。

華邦電的永續連結聯合授信案，代表銀行團對華邦電永續行動的信心和認同；是銀行團永續金融願景的一塊拼圖，更是對於華邦電實踐「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」願景的支持。透過綠色製造及綠色金融的合作，顯示銀行團和華邦電持續以不同的角色卻秉持同樣的信念，以具體行動為社會永續貢獻一己之力。

華邦電致力於全方位記憶體解決方案，是台灣唯一同時具備DRAM和Flash自主製程開發、產品設計及行銷業務能力的公司，產品廣泛應用於物聯網、智慧工業、醫療、車用、電腦通訊以及消費性產品等市場；在華邦營運結合永續發展策略目標下，隨著產能挹注和製程提升，將使公司進一步掌握市場契機，維持在記憶體產業的領導地位。