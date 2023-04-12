證交所指出，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有價證券共有7種：泰豐、麗臺(2465)、東森(2614)、晟鈦(3229)、台端(3432)、光麗-KY(6431)、ABC-KY(6598)。
每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有價證券共有2種：宏遠、首利。
每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，但先前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者共有2種：三洋實業(1472)、科風(3043)。
台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）去年財報的每股淨值，其中，泰豐(2102)等7檔低於票面，將暫停融資券交易，宏遠(1460)、首利(1471)恢復融券交易，於4月13日起實施。
證交所指出，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有價證券共有7種：泰豐、麗臺(2465)、東森(2614)、晟鈦(3229)、台端(3432)、光麗-KY(6431)、ABC-KY(6598)。
每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有價證券共有2種：宏遠、首利。
每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，但先前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者共有2種：三洋實業(1472)、科風(3043)。
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