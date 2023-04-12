台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）去年財報的每股淨值，其中，泰豐(2102)等7檔低於票面，將暫停融資券交易，宏遠(1460)、首利(1471)恢復融券交易，於4月13日起實施。