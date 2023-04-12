證交所指出，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有價證券共有7種：泰豐、麗臺(2465)、東森(2614)、晟鈦(3229)、台端(3432)、光麗-KY(6431)、ABC-KY(6598)。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有價證券共有2種：宏遠、首利。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，但先前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者共有2種：三洋實業(1472)、科風(3043)。

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