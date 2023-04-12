菲律賓4月3日已提交核准書，60天後即6月2日RCEP將對菲律賓生效，代表RCEP將對15個成員國全面生效，中國大陸商務部昨表示，全球最大的自貿區將進入全面實施新階段。

大陸商務部表示，中國是菲律賓最大交易夥伴、第一大進口來源地和第三大出口市場。RCEP對菲律賓正式生效後，在貨物貿易領域，菲律賓在中國—東盟自貿區基礎上，新增對中國汽車及零組件、部分塑膠製品、紡織服裝、空調洗衣機等零關稅待遇，經過一定的過渡期，上述產品關稅將從3％-30％逐步降為零。

在服務和投資領域，菲律賓承諾對超過100個服務部門開放市場，顯著開放海運、空運服務，在商業、電信、分銷、金融、農業和製造業領域，也給予外商更具確定性的准入承諾。這些都將為中國企業擴大對菲貿易投資往來提供更加自由便利的條件。

大陸商務部稱，RCEP的全面生效將有助於擴大中國與RCEP成員國間的貿易投資規模，滿足國內消費擴大升級的需要，鞏固和強化區域產業鏈供應鏈，推動全球經濟長期繁榮發展。