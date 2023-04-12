星宇航空3月營收為14.63億元，續創歷史次高，月增率7％，年增率1411％。其中，客運營收為12.93億元，月增6％，年增2876％。自台灣解封後，客運量穩定成長，且由於3月下旬進入日本櫻花祭旅遊旺季，旅客人數也隨之持續攀升。3月貨運營收為1.14億元，月減6％，年增145％。看好洛杉磯航線開航後，貨運營收可望提昇。

星宇航空本月開航台北-仙台航線，也將在4月26日首航台北-洛杉磯航線，進一步擴大航網。為滿足市場需求，星宇航空也積極與多家旅行業者攜手合作，推出日本德島、熊本及關島旅遊包機，視市場需求投入運能。同時，星宇航空戮力維持航班並提供穩定服務，胡志明航線自4月28日起恢復每日一班飛航服務，並自5月5日起每週五提供二班胡志明飛航服務，以滿足台越兩地商務及旅遊需求。

除此之外，星宇航空配合三月底第3架A350-900交機，該機型將自4月26日起正式投入美國洛杉磯航線營運。除了擴展航網版圖，東京航線方面亦放大運能，於四至五月間，每日二班皆使用A350-900機型派遣。

星宇航空在機隊方面也有新進展，於三月底已完成第3架A350-900新機交付，目前星宇航空擁有13架A321neo、4架A330neo及3架A350-900，機隊規模已達20架，可為旅客提供更優質的航班體驗。