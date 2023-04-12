連限定包裝也大玩像素風，可說從商品到包裝都充滿世代回憶。（Loewe提供）

Loewe Puzzle Edge像素圖效果牛皮肩背提包，售價11萬5000元。（Loewe提供）

1970年代世界局勢劇烈變動，許多影響後世的技術均在1970年代開出茂盛花朵，如日本首次舉辦世界萬國博覽會、首支由摩托羅拉打造的手機直接撥通貝爾實驗室，為通訊史寫下新一頁、連蘋果電腦也於1976年成立，可以說整個70年代是人類娛樂與科技的重要里程碑；70年代同樣也是數位資訊崛起的年代，如果談到像素（Pixel），稍有資歷的電腦玩家一定不陌生，在早期電腦視覺運算功能低下，圖形化介面只能以單純的格狀形式呈現，雖然現在3D運算法已是相當成熟，光追（Ray Tracing）、程式化生成等技術每隔幾年就會有全新突破，但不少玩家開始懷念起過去遊玩像素遊戲的美好，因此Loewe於2023春夏女裝時，就帶來一系列8位元遊戲風格的像素筆觸。以虛擬世界裡的視角，打造如2D風格的連帽衫、褲裝、手袋等等，穿上身就有跳入復古遊戲的特殊感。

Boss推出全新Legends：Bruce Lee篇章，向上個世代最偉大的武學導師致敬。（Boss提供）

連帽T背面也可見Bruce Lee頭像。黑色連帽運動衫，台北101專門店獨家販售，售價7900元。（Boss提供）

雖然70年代充滿歡樂，但它同時也是讓人傷感的年份，知名影星李小龍卒於1973年，為整個華人武術格鬥界畫下了一個句點，自他以後，鮮少有人能立足於李小龍之流的地位，他開創MMA（綜合格鬥）之先河，亦是截拳道的發明者，他的那句：「be water my friend」（朋友啊，變的像水一樣吧）更教會了許多人以柔克剛之道，可以說他的離去為這個世界帶來太多損失，也因此Boss發表了全新Legends系列向這位英雄致上最高敬意。Boss Legends：Bruce Lee系列產品涵蓋了T恤、連帽上衣等，服裝上以李小龍過往比武英姿做為主視覺圖樣，讓人更為緬懷這個當代宗師。雖現在的世道或不興盛武打巨星，但李小龍的精神仍長存於許多人心中。