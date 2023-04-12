BMW駕駛謊報身分遭識破，便與2員警在汐止街頭展開追逐戰，過程中還試圖衝撞員警，並造成1名員警倒地負傷。（警方提供）

今(12)日下午1時許，新北市汐止警分局員警，在大同路3段盤查可疑BMW車輛時，「駕駛謊報身分遭識破」，BMW車隨即與2員警在街頭展開追逐戰，BMW車還突然倒退要衝撞員警，並且過程中還波及路旁貨車與整排機車，而一旁民眾也嚇得趕緊躲避，員警對著BMW開1槍後，仍讓BMW車大迴轉逃逸，追捕畫面也曝光了！

從路口監視器影像可見，駕駛BMW休旅車的犯嫌，與2員警發生追逐戰，並且行經大同路三段、大安街口時，BMW駕駛突停下，並且疑似要衝撞2員警而開始倒退，1名員警便將警用機車倒在BMW左前方要阻擋，然而，BMW卻直接繞過，員警見狀立即對著車輛開槍示警。

沒想到BMW車又倒退還波及路邊停放的貨車，並撞到停在路旁的一排機車，而民眾看見且趕緊躲避，BMW駕駛看見員警追來，卻直接一個迴轉繞過員警，還擦點與一輛疾行而來的貨車擦撞，而員警卻負傷倒地，而BMW車則往國道1號逃逸。

據悉，該輛BMW休旅車被警方在汐止區大同路一段尋獲，但車上的駕駛犯嫌已逃逸無蹤，警方已掌握逃逸歹徒是槍砲通緝犯蔄姓男子，現正積極追緝中。