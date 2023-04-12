4月即將進入月中，《科技紫微網》運勢專欄指出，摩羯座、射手座、天秤座、雙子座在未來30天桃花運將逐漸好轉，其中摩羯座可在職場或社交場合中遇到心儀的異性；射手座可在社交網路上與不只一個異性聊天；天秤座在月中可遇到相處愉快、聊得來的異性；雙子座則是只要擴大交友圈就能提高脫單機率。

▍摩羯座

摩羯座在4月桃花運勢將超級旺，在職場或社交場合中可遇到心儀的異性，或前往異性較多的場所，被主動搭訕的機率會非常高。如果有心儀對象，可適度的表現自己的愛意，別設想太多還未發生的事情。與其過於理智而錯過機會，不如勇敢表達想法和感受，說不定就能另有一番機緣。

▍射手座

射手在4月將遇到不只一個聊得來的異性，可多在社交網路上活動，有時機緣就藏在某一個評論互動裡。也可多參加聚會，增加自己的人緣和桃花運。在裝扮方面，除了打扮自己的外表，內在的能量和氣質也很重要。另外，在與人溝通的過程中，試著把話題引導到擅長的領域，因為他們自信的表現最有魅力，會讓人想深入了解。如果已有心儀對象，不妨可大膽出擊。

▍天秤座

天秤座在4月初桃花沒有明顯展露，但到月中左右，氣氛開始變得輕鬆，將比較容易遇到相處愉快、聊得來的異性，但這些對象可能沒那麼適合長遠發展，需多相處後再做決定。本月被外表迷惑的機率大，尤其要注意辨別年齡稍長的異性是否單身，否則易陷入多角關係中。但也不要因此就提心吊膽，把遇到的異性都看成可疑份子。可把短線轉為長線，把對方身邊朋友轉成自己的潛在發展對象。需保持一定的分寸，才能抓住機會。

▍雙子座

雙子座在4月中旬金星將進入命宮，讓他們更有意願參加更種聚會活動。而積極的心態能讓魅力值飆升，得到異性的稱讚或示好，並且加把勁去擴大社交圈，認識更多人，就能提高脫單的成功率。但近期要小心，可能會發生口舌之爭影響人緣，若有較為偏激的觀點，少表達出來較為穩妥。另外近期也是斬斷舊愛的好時機，不管是糾纏不清的前任，或是遲遲沒進展的曖昧對象，可在本月儘快解決，才不會損耗寶貴的精神。