苗栗縣政府今年編列846萬元獎勵生態保育，獎勵種類分為「巡護監測給付」、「友善農地給付」及「自主通報給付」等3大項。其中，農民如果參加「友善農地給付」計畫，縣府將補助農藥安全檢查，若合格每公頃可拿2萬獎金，期間還免費裝設紅外線相機，如拍到石虎將再加碼1萬元，即日起到5月底開放民眾受理報名。

苗栗縣一直是台灣石虎重要棲地，苗栗縣府農業處去年監測全縣約有350隻石虎，為鼓勵農民、社會大眾友善環境，2019年實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，透過各種方式鼓勵大家參與石虎生態保育。

農業處自然生態保育科指出，生態獎勵金分為「巡護監測給付」、「友善農地給付」、「自主通報給付」3大項目，其中友善農地必須在苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉等15個鄉鎮市，土地面積加總至少0.1公頃以上，參與計畫農友不得放置捕獸夾、毒鼠藥，並要經過農藥殘留檢驗，就可請領每公頃2萬元獎勵金。

計畫推動至今，共有107位農友、約108公頃農地，參與友善石虎棲地，期間農藥檢測由縣府補助，並由縣府免費在農地架設紅外線自動相機，若拍到石虎的影像，再加碼發贈1萬元獎金。

另外，巡護監測是由社區、宮廟10人以上提出申請，並規畫經過縣府審核的巡護路線，主要工作是協助失親、受傷石虎救援、通報環境汙染、放置捕獸夾等案件，每年每隊補助最高6萬元，若在社區架設的相機拍到石虎也加碼5萬元，目前全縣共有28個巡護隊。

自主通報部分是雞、鴨、鵝農，如果發現禽舍有動物侵擾，向縣府通報也會有獎勵金3千元，如果確認是石虎會有1萬獎金，目前共受理280件，成功救援誤闖雞舍的20多隻石虎。今年計畫預計受理申請數量為巡護監測給付28隊、友善農地給付10公頃、自主通報給付95戶，申請期間即日起至5月31日。