模擬法庭內氣氛肅靜，有如大考考場。（孫英哲攝）

彰化地方法院為推廣國民法官新制，讓司法民主化理念深根校園，近來將員林簡易庭閒置法庭活化改造為校園模擬法庭，並在今天舉辦校園模擬法庭啟用活動，除邀請11所高中校長及教務主任參與，還商請彰化女中學生進行模擬法庭演練，現場氣氛肅靜，有如大考會場，讓參與學生直說「好緊張哦！」

彰化地院今天下午舉辦「校園模擬法庭啟用活動」，邀請彰化縣副縣長林田富、國教署學務校安組長葉信村及彰化縣境內11所高中校長及教務主任參加，並提供員林簡易庭的法庭讓彰化女學生中進行法庭演練，實際感受法庭之空間及相關程序的進行。

現場由彰化地院審判長吳永梁指導彰化女中師生進行模擬法庭活動；此外，彰化地院人員也導引各校代表參觀國民法官法庭暨評議室與休息室等相關設施，並由該院庭長周淡怡簡介國民法官新制，讓與會貴賓瞭解國民法官制度實際運作的情形。

彰化地院院長陳毓秀舉美國為例指出，從幼兒園就開始法治教育，美國陪審制才能順利運作。國內的國民法官新制已於今1月1日施行，新制相關理念，也應儘早於校園推動及紮根，讓學生了解並參與司法民主化的重大變革。

她表示，該院這次提供校園模擬法庭，讓校園師生能有法治教育的動態學習，希望各界支持新制，共同深化校園法治教育。彰縣府與國教署與會代表也強調，感謝彰化地院創舉，提供實際法庭供校園師生模擬演練，彰縣府及國教署將全力支持，共同深化法治教育。