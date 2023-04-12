新北市府2020年首創「新北市群眾募資輔導計畫」，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域徵件，提供專業輔導和諮詢，協助業者將產品推廣到海內外群眾募資平台，今年獲選業者，最高可獲得6萬元的廣告投放及獎勵金，本月20日也將辦理徵件說明會，盼新創業者都能出頭。

經發局指出，新創業者可藉由群眾募資，展示想法和創新商品，進而尋求贊助者的支持，新北市群募輔導計畫是許多新創業者發跡的起點，市府從策略服務、市場調查、行銷宣傳與募資平台上架等流程都陪著業者完成，截至去年已扶植52組業者，集資金額累計達1.6億元。

經發局長何怡明表示，今年為鼓勵更多業者加入，特別設置「優質新創獎勵金」，入選業者只要在今年年10月31日前上架募資平台，募資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，入選後每案還可獲加碼3萬元的廣告投放行銷宣傳。

曾於2020年參與群眾募資輔導計畫的雷射切割機Cubiio，前身是半導體供應商，掌握核心的雷射技術，因此打下良好基礎，當年在國內募資超過1200萬元，還創下 Kickstarter 台灣團隊最高集資金額紀錄，公關經理陳正龍說，業者透過群眾募資可提前接受市場檢驗，隨時修正與評估，因此都是開拓的好機會。

「魔律科技」參與募資計畫的「VOCE｜真藍芽無損音樂發射接收器」，在海外平台 Kickstarter及國內募資網站也創下300萬元募款佳績，創辦人張之耀表示，該產品是全世界第一個以最新藍芽 5.2 規格設計的發射接收器，可以同時連接多個喇叭串聯的營業空間，因此獲得不少投資者青睞。

經發局表示，市府4月20日將在板橋青職基地辦理「新北市群眾募資計畫徵件說明會」，活動邀請募得千萬元好成績的「台灣湛藍海洋聯盟」、3年內募資金額創下7000萬的「馳綠國際」分享募資經驗，還有日本最大群募平台Makuake，有興趣業者可至官網（https://lihi3.cc/Esvlh）報名。