市長盧秀燕上任後，新整建台中市自由車場-孕育多位台中好手。(台中市政府提供)

迎接全中運賽事，運動局長李昱叡至現場關心場地準備狀況。(台中市政府提供)

清水自由車場擁有全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，近年來多項賽事陸續移師台中市舉辦。運動局指出，今年全國中等學校運動會自由車場地賽即將在清水自由車場舉行，運動局長李昱叡12日代表市長盧秀燕歡迎新竹縣全中運籌備處團隊，一同關心場地準備狀況。

李昱叡指出，市府積極爭取中央資源與籌編預算，將自由車場木質賽道全面整修更新外，頂棚、看台、田場及場館內部全面更新累計完成1.8億元整建工程，並於2019年9月開放使用。另為改善燈光照明，運動局再籌編預算2180萬元強化夜間照明，改善投光燈具、燈具設備箱，符合國際賽事競賽場地標準照度1000（lux）以上，預計節能達50％以上。

李昱叡說，台中市自由車場成功舉辦多項全國性經典賽事，培育自由車國際運動人才，迄今已舉辦多項大型賽事；如全國運動會、全國自由車錦標賽等，並培育多位優秀選手，包含釜山亞運金牌林志勳、廣州與仁川亞運金牌的蕭美玉、2020東京奧運國手馮俊凱等國際級選手。

運動局強調，今年全中運自由車場地賽，將於4月15日至17日在台中市立自由車場舉行，自由車越野賽則於4月18日在台中南屯區老外林道舉行。今日場勘出席人員，包括運動局長李昱叡、教育局長蔣偉民、新竹縣教育局長楊郡慈；歡迎全國各縣市代表隊到訪台中，預祝選手勇奪佳績。